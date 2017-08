Aksident në Mat, përplasen dy makina, 4 persona mbesin të plagosur

Shtuar më 17/08/2017, ora 22:58

Një aksident automobilistik ka ndodhur pasditen e sotme në afërsi të urës së Matit rreth orës 16:00. Sipas policisë dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin në aksin rrugorë Burrel-Klos, një mjet tip Benz me drejtues shtetasin B. G., dhe mjeti tip " Audi ", me drejtues shtetasin D. M.Për pasojë janë dëmtuar lehtë dhe po marrin ndihmë mjekësore në spitalin e Burrelit dy drejtuesit e mjeteve dhe dy shtetas të tjerë pasagjer që udhëtonin ne këto mjete shtetasi O. B., udhëtonte në mjetin tip Audi , dhe shtetasi Sh. S., udhëtonte në mjetin tip Benz.Shkaku paraprak i aksidentit dyshohet të jetë parakalim i gabuar i njërit prej automjeteve.Grupi hetimor vijon hetimet në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.