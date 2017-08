Zyrtari i VV-së: Nuk dimë asgjë rreth rastit të bashkëshortes së Blerand Stavilecit

Shtuar më 28/08/2017, ora 17:18

Partia Demokratike e Kosovës ka akuzuar drejtpërdrejt Lëvizjen Vetëvendosje në lidhje me sulmin fizik që i është bërë bashkëshortes së ministrit në detyrë të Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci I kontaktuar nga Klan Kosova, zëdhënësi i LVV-së, Shkodran Hoti, ka thënë se nuk është fare në dijeni për këtë rast.Sulmi ndaj bashkëshortes së Stavilecit, Vitore Stavileci ka ndodhur sot rreth orës 14:00 në lagjen Veterrnik në Prishtinë.Sipas Policisë, e njëjta është dërguar për tretman mjekësor, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës , (QKUK).Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes si dhe përfundimit të procedurave fillestare nga ana e policisë, puna hetimore është fokusuar në identifikimin e personave të dyshuar me qëllim kapjen e tyre, si dhe zbardhjen e të gjitha rrethanave që kanë të bëjnë me këtë ngjarje.