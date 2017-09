Zeka zbulon si janë ndarë ministritë ndërmjet PAN-it dhe AKR-së

Shtuar më 04/09/2017, ora 19:41

Pas largimit të AKR-së nga koalicioni LAA dhe deklaratës së Pacollit, se do t’i bashkohet Qeverisë së Ramush Haradinajt, tashmë se si do të ndahen ministritë ka treguar deputeti i Nismës Milaim Zeka Ai, madje deklaratën e Hotit se janë përafruar qëndrimet me Vetëvendosjen pas takimit të sotëm mes tyre, i ka quajtur sa për marketing të brendshëm.AKR, siç shprehet Zeka , do t’i ketë pesë ministri përderisa ajo e Nismës, do t’i udhëheq tri nga ministritë më të rëndësishme, atë të Arsimit, Tregtisë dhe Industrisë, si dhe të Mirëqenies Sociale.Postimi i plotë i Milaim Zekës:Deklaratate e Abdullah Hotit vetem sa per marketing Abdullah Hoti ka deklaruar sot se jane “duke biseduar me VV-ne”, mirepo keto deklarata jane duke u bere vetem sa per marketing te brendeshem, ngase asnje tentative serioze nuk ka pasur, as nga LDK-ja, as nga VV, per ndonje perafrim ne mes vete.Krejte kjo situate kaotike, ka qene e mireseardhur per dyja keto parti, duke rene thjeshte ne kurthin e Hashim Thacit, i cili ne vazhdimesi ka punuar per arritjen e nje marrveshje ne mes PAN-it dhe AKR -se. AKR-ja, sa i perkete pushtetit, ka dale me e fuqishmeja, ngase do te kete rrafsh pese ministri , ndersa e vetmja parti e cila nuk ka levizur asnje milimeter nga marreveshja parazgjedhore ne mesin e PAN-it, eshte partia NISMA, e cila do te kete tri nga ministrite me te rendesishme, ate te Arsimit, Tregetise dhe Industrise, si dhe te Mireqenies Sociale…Mire ish kane per LDK ne, edhe per Alternativen, qe ka vdeke me marre te pakten nje ministri , me ndejte me pak burreri ne opozite, edhe aty kam me i ndihmu aqe sa do te kem mundesi, sahere qe do ta kene mire. E njejta gje vlene edhe per VV, e cila duhet te behet nje opozite konstruktive, dhe bashkepunuese me ata deputet qe ia dojne te miren Kosoves!!! /albeu.com/