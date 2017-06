Zeka: "Vetëvendosje" nuk njeh shtetin por pranon rrogat prej parlamentit të Kosovës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/06/2017, ora 21:57

Milaim Zeka është shprehur se Vetëvendosja është sfida më e madhe e qeverisë së ardhshme. Ai thotë se ata janë thyesit më të mëdhenj të sistemit të drejtësisë në vend.Sfida më e madhe e qeverisë së ardhshme ka me qenë Lëvizja Vetëvendosje”, tha Zeka në televizionin publik.“Një Lëvizje që nuk i përgjigjet as gjykatësit, as prokurorit që s’e pranon shtetin, s’e pranon flamurin, nuk e pranon himnin e Kosovës që në të njëjtën kohë pranon me qenë pjesë e parlamentit të Kosovës edhe me marrë rrogën si deputet prej parlamentit të Kosovës ”, tha ai. /albeu.com/