Zeka tregon një sekret për LDK-në, ja kur i bashkohet PAN-it

Shtuar më 07/09/2017, ora 15:06

Deputeti i Nismës, Milaim Zeka , pas përfundimit të seancës, ku u themelua Kuvendi i Kosovës ka thënë se edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pas zgjedhjeve lokale do ti bashkohet koalicionit PAN-AKR.“Pas zgjedhjeve lokale shpresojmë të ketë riformatim të qeverisë dhe LDK të na bashkohet ”, ka thënë Zeka Deputeti Zeka e ka vlerësuar si normale që Lista Serbe të konsultohet me Beogradin.“Edhe ne konsultohemi me Edi Ramën. Ne jemi dy shtete dhe Lista Serbe ka të drejtë të konsultohet ”, ka shtuar ai.