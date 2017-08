Zeka sulmon Mikullovcin: Hajgaregji e diktator (VIDEO)

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:45

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka , pati përplasjen e parë në Kuvend me kryesuesin e seancës, Adem Mikullovcin, Ii cili është edhe deputet i Vetëvendosjes.Pas përplasjes në Kuvend, ku Adem Mikullovci ju drejtua Milaim Zekës me fjalët “ski çka flet, për çka don me fol” dhe më pas ia ndërpreu fjalën në foltore, Zeka ia bëri me dije Mikullovcit të sjellët si person serioz, dhe që ka respekt për të për shkak të moshës se tij. Zeka pas seancës tha se Mikullovci është sinonim i grupit parlamentar të Vetëvendosjes që sipas tij janë hajgaregji dhe diktator , shkruan indexonline.“Ademi është sinonim i grupit parlamentar të VV-së, hajgaregji dhe diktator . Domethënë ai është i ndamë në dysh, ai tha se du me u konsulltu me shefin tim Glauk Konjufcen, mirëpo është trup për të se ai aty është kryesues i seancës dhe nuk ka shefa” është shprehur Zeka Zeka thotë se sa herë që dëshiron të flas do të çohet të “bërtas” dhe nuk ka nevojë për mikrofonin e ndalur të Mikullovcit.“ Ai ma ndërpreu mikrofonin, po unë shyqyr e kam zanin e madh e nuk kam nevoje më ma lshu mikrofonin, sa herë du ngritëm bërtas në parlament” është shprehur Zeka