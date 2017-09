Zeka: Votoni Ramushin se përndryshe jeni me Vuçiçin

Shtuar më 09/09/2017, ora 09:32

Deputeti i Nisma-s për Kosovën, Milaim Zeka përmes një postimi në Facebook ka thënë se deputetët të cilët nuk do ta votojnë Ramush Haradinaj, i janë bashkuar Rakiqit e Vuçiqit.Sipas Zekës ata të cilët janë ngritë në këmbë e ku përmend edhe Isa Mustafën e deputet të VV-së nuk po ia duan të mirën Kosovës.Ja postimi i plotë i Milaim Zekës Lista serbe dhe opozita – bashkohen ne BeogradKrejte keta çka me krenari po flasin se nuk do ta votojne Ramush Haradinajn, krejte keta qe po shkumojne si Isa Mustafa, se gjoja nuk e votojne Ramushin , jane bashku me Rakiqin e Vuçiqin!Ata qe jane ngritur me kembe e me duar, kunder Ramushin , dashte e pa dashte, jane fute nen strehen e Beogradit . Veprimet e tyre jane 100 perqinde ne linje te Beogradit . Ketyre ju ka mbete vetem edhe nje marrezi: Me dale deri te stacioni i autobusave, edhe me i nise njerezit per Beograd!Bane edhe kete marre deri ora 16, qe te pakten kur Rakiqi kthehet nga Beogradi, keta shkojne andej. Nese ka mundesi Isen me disa te VV-se me i hype ne ulese te pare, jo per diçka, po mos helbete po ju ike kush prej autobusit…Rugova perinati te Beogradit e pat ba Ramushin kryeminister, edhe ne sot me emer te Zotit!