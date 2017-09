Zeka: Po ju tregoj disa të vërteta nga Albin Kurti

Rreth kësaj teme:

Kurti: Qeveria është në dorën e Vuçiçit

Shtuar më 05/09/2017, ora 12:13

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka i është kundërpërgjigjur deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurtit. Ky i fundit përmes një reagimi rreth marrëveshjen PAN-AKR ka deklaruar se “ qeveria ka mbetur në dorën e Vuçiqit”.Ky është reagimi i plotë i Zekës: Albini prap po thirret ne VuçiqinSot, Albini Kurti, paska thene se " qeveria ka mbetur ne doren e Vuçiqit"! Albini nuk ka treguar disa te verteta, qe duhet t i dije elektorati i padjallezuar e VV:1. I ke ra ne dy gjunje Isa Mustafes, te cilin e ke qujte " tradhetar, titist, hajn", e çka jo. E keni gjujte edhe me molotov!2. I ke ra bash ne dy gjunje , edhe Pacollit, qe bashh 1000 akuza ja keni ba!3. Ke refuzu mu ule e me fole me ata qe te kane lidhur 1000 fije. Je sjelle si kapadai, e ke dale ne foltoren e Kuvendit me fole si kryeminister!4. Jav ke kthy shpinen Ramushit e Fatmirit, me te cilet ishe ne kualicion, deri nje jave para zgjedhejeve. U ba Isa per Ty, ma i mire se sa Ramushi e Fatmiri. Albin , ne kemi dashte me qu ne opozite PDK dhe LDK ne, po ti nuk ke dashte . Me krejte veprimet tua, ti dhe Isa Mustafa e krijuat kete qeveri.Mbase ju ka konvenu Vuçiqi. Ashte koha me heshte, te pakten nja 3 muaj, pastaj flasim...