Zeka: Nga sot NISMA është edhe opozitë

Shtuar më 12/09/2017, ora 16:45

Deputeti i NISAMA-s, Milaim Zeka ka bërë të ditur se që nga sot kjo parti do vazhdojë e ndarë nga PAN-i.Përmes një statusi në facebook, Zeka ka thënë se tash e tutje ata do jenë edhe pozitë edhe opozitë.Ky është postimi i plotë:Prej sot, rruga jone parlamentare, do te vazhdoje e ndare nga PAN-i. Do kemi qendrime te perbashketa, po edhe te ndara.Prej sot, do jemi edhe pozite, edhe opozite. Çdo propozim, çdo iniciative qe shkone ne interes te vendit, to ta kete mbeshtetjen e NISM es, ne krye me Bilall Sherifin . Keto iniciativa munden me ardhe nga çdo force politike. Do ta deshmojme, qe ne nuk jemi numera, po jemi deputet!Jemi zgjedhe per ta mbrojte interrsin e Kosoves, interesin e qytetareve, pastaj te Nismes, e krejte ne fund, edhe tonin!./albeu.com/