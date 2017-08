Zeka: Nëse PDK e bllokon seancën e 24 gushtit, e kandidoj veten për kryeparlamentar

Shtuar më 19/08/2017, ora 23:31

Milaim Zeka , deputet i Nismës për Kosovën ka paralajmëruar se partia e tij do e zhbllokojë Kuvendin më 24 gusht, nëse bllokimi vjen nga ana e PDK-së.Në një prononcim për “Indeksonline”, Zeka ka deklaruar se zhbllokimi mund të vijë vetëm nga brenda PAN-it, kësisoj ai do e kandidojë veten për kryetar të Kuvendit Ndonëse shprehet se ka dëshirë të mbetet vetëm deputet, Zeka e ka quajtur sakrificë të madhe kandidimin e vetes së tij për kryetar “Unë kam dëshirë të jem vetëm deputet i Kuvendit , por për hirë të proceseve, nëse do të bllokohet Kuvendit , unë do të sakrifikojë, për mua është sakrificë shumë e madhe me u bë kryetar Parlamentit . Në qoftëse, kam folë te ekstremi, bllokohet Parlamenti nga ana e PDK-së, zhbllokimi i vetëm mund të vie nga dikush në PAN. Unë kam mujtë me e zhblloku situatën qe tri seanca dhe me propozu Milaim Zekën, vetën time për kryetar të Kuvendit të Kosovës, por nuk e kam bë nje gjë të tillë.Por nëse bllokohet, dhe nuk gjendet një deputet i PAN-it që do dalë e do më propozojë mua, unë nuk kam rrugë tjetër për zhbllokim, përpos me dalë dhe me e propozu veten”, ka deklaruar ai.Për Zekën, deri më sot bllokues i Kuvendit është Lëvizja Vetëvendosje për shkak të mos prezencës në mbledhjen konsultative. Por, ka thënë ai, nga dita e enjte nëse PAN-i nuk merr pjesë në seancën konstituive, ky koalicioni do bëhet bllokuesi.Andaj, Zeka ka siguruar prezencën e Nismës në seancën e të enjtes, që në rast bllokimi kjo parti ta sjellë rrugëdaljen.“Lëvizja Vetëvendosje ka bë penal, PDK-ja ka dhënë gol. LVV nuk ka shkruar në mbledhje konsultative. Unë e konsideroj LVV-në si bllokues të Parlamentit deri në ditën e enjte, e që nga ajo ditë, nëse PAN nuk vjen në seancën e Parlamentit me emrin e kujtdo qoftë prej asaj dite për mua bllokues i Parlamentit është PAN-i.Prej asaj dite, bashkë me Nismën sepse e kam mbështetjen e tyre do ta zhbllokojmë Parlamentin”, ka thënë Zeka Ai ka shtuar se ditën e enjte do ta shohin të gjithë strategjinë e tij personale dhe të Nismës për zhbllokimin e Parlamentit