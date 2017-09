Zeka: Nëse nuk punon Haradinaj, e rrëzojmë

Shtuar më 11/09/2017, ora 18:44

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka , ka thënë në Info Magazine të Klan Kosovës se ai do të punojë vet për ta rrëzuar kryeministrin e ri, nëse Ramush Haradinaj nuk punon ashtu siç duhet.“Megjithatë, Haradinaj me shumë sukses besoj se do ta përfundojë punën ashtu siç duhet. Nëse nuk e bën, e rrëzojmë”, pohoi Zeka . “Lista Serbe nuk do të krijojë asnjë problem, pasi këtu janë ndërmjetësues SHBA-të dhe Brukseli”. Zeka ka komentuar edhe vendimin e parë të Haradinajt për shkarkimin e komisionit shtetëror të udhëhequr nga Murat Meha dhe emërimin e profesorit Shpejtim Bulliqin.“Unë e kam mbrojtur Murat Mehën dhe vazhdojë ta mbroj. Unë kam mendim krejtësisht të kundërt për demarkacionin, krahasuar me kryeministrin Haradinaj ”, ka shtuar ai.