Zbulohet motoja e LDK-së për zgjedhjet lokale

Shtuar më 18/09/2017, ora 13:08

Kreu i LDK-së Isa Mustafa, gjatë takimi me kandidatët për kryetarë të komunave dhe kandidatët për asambleistë, ka zbuluar edhe moton e partisë për zgjedhjet lokale të 22 tetorit.“Mota jonë për zgjedhjet lokale do të jetë “me qytetarët , për qytetarët ”, ka thënë Mustafa.Më tej, lideri i LDK-së ka thënë se hapja e fushatës nga kjo parti do të bëhet me 21 shtator në Prishtinë për të gjitha komunat./albeu.com/