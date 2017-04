Zaev mbështet Zijadin Selën: S'ka takim partish, ai është në spital (VIDEO)

Shtuar më 28/04/2017, ora 14:58

Zoran Zaev dënoi me ton të ashpër sulmin e mbrëmshëm ndaj Kuvendit të Maqedonisë duke akuzuar Gruevskin se frymëzues të tij ndërkohë që refuzoi takimin e thirrur nga Presidenti Ivanov ndaj partive për të organizuar një tryezë të përbashkët duke e cilësuar edhe Presidentin si pjestar të dhunës së ushtruar."Ku ta mbajnë takimin , në Spital me Ziadin Selën ? I dimë si janë rrethanat. As nuk mendojmë për një takim liderësh"., - tha Zaev , përcjell Albeu.com. Zaev tha se ata i njihnin një pjesë të atyre që ushtruan dhunë në Kuvend duke theksuar se ka plot prova që do të mundësojnë zbardhjen e çështjes. /albeu.com/