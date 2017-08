Zaev: Kosova nuk ka aplikuar për anëtarësim në UNESCO këtë vit

Shtuar më 26/08/2017, ora 17:12

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev ka thënë se këtë vit nuk do ta marrë në konsideratë pranimin e Kosovës në UNESCO.Ai ka thënë se nuk dinte se kjo çështje është e hapur të paktën deri në vitin e ardhshëm.“Kjo çështje nuk është e hapur për këtë vit. Nuk ka asnjë kërkesë për anëtarësim në UNESCO dhe nuk mund të diskutojmë”, ka thënë Zaev në takimin me kryeministrat e Ballkanit. Zaev ka theksuar se Maqedonia dhe Serbia kanë interesa të përbashkëta, dhe raportet duhet të thellohen në përmirësimin e jetës së qytetarëve.“Maqedonia me Serbinë kanë shumë interesa të përbashkëta, perspektivë evropiane, dhe mund të punojnë në përmirësimin e ekonomisë e cila do të mundësonte jetë më të mirë për të gjithë”, ka shtuar ai. Zaev e ka cilësuar si shumë të “këndshëm” takimin me kryeministren e Serbisë, Ana Brnabiç.