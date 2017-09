Xhavit Haliti: PAN-i ka arritur t’i sigurojë numrat!

Shtuar më 03/09/2017, ora 19:10

Ende ka dilema nëse gjatë javës së ardhshme do të mblidhet Kuvendi i Kosovës për votimin e kryetarit, dhe hapjen e rrugës për formimin e qeverisë.Zyrtarë të koalicionit PAN kanë deklaruar vazhdimisht se gjatë ditëve të ardhshme do të ketë zhvillime pozitive për formimin e institucioneve shtetërore.Ka pasur edhe spekulime të shumta për një marrëveshje eventuale ndërmjet koalicionit PAN dhe AKR-së, por që deri më tani nuk ka asgjë zyrtare. Haliti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se ka informacione që numrat janë siguruar.“Kam informacion se kanë arritur t’i sigurojnë numrat , më shumë nuk di sepse jam në pushim”, ka thënë Haliti Edhe dje Pal Lekaj nga AAK-ja kishte thënë që java e ardhshme mund të ketë zhvillime pozitive për tejkalimin e krizës politike në vend, njofton Lajmi.net.Kryesuesi i seancës, Adem Mikullovci ka bërë të ditur disa herë se nuk do të thërras asnjë seancë përderisa nuk e ka garancinë e ndonjërës prej partive se e kanë shumicën në Kuvend. /albeu.com/