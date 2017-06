Xharra-Kusari-Lilës: Ti vrapon pas alternativave, nuk ofron alternativë

Shtuar më 06/06/2017, ora 21:36

Anëtarja më e re e PDK-së, Arbana Xharra ka reaguar me anë të një postimi në llogarinë e saj në Facebook ndaj disa sondazheve të publikuara nga liderja e Alternativë s, Mimoza Kusari-Lila.Sipas saj, Kusari-Lilës nuk i ka mbetur asgjë, vetëm që të krijojë huti me numëratorin e saj.“Athu a po i dalin sondazhet Mimkes? Mesap, tash nuk i ka mbetur asnjë alternativë, përveçse të mundohet të krijojë huti me “numëratorin” e saj. Garant pajtoheni edhe ju, që ajo më shumë vrapon pas alternativave, se që ofron alternativë, por gjithmonë llogaritjet me tahmin i bën”, shkruan në postimin e saj Arbana Xharra Sipas sondazhit të publikuar nga kryetarja e Gjakovës, dy koalicionet dilni shumë afër njëra-tjetrës me rezultat. /albeu.com/