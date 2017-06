Xharra i përgjigjet Patinës: Zyrtarët e partisë tënde lëvizin të armatosur me automjete luksoze

Shtuar më 07/06/2017, ora 20:08

Arbana Xharra i është kundërpërgjigjur Shqipe Pantinës, e cila e ka përmendur një truproje të Xharrës. Shqipe Pantina e paska përmend “truprojën”, i cili më është rekomanduar ta kem përkohësisht për shkak të sulmit fizik ndaj meje. E çuditshme sesi i keni të gjitha informacionet për lëvizjet e mia, po më përcillni a?”, shkruan Xharra në një postim llogarinë e saj në Facebook.“Kjo goca e Vetëvendosjes le t’u tregojë qytetarëve sesi zyrtarët e partisë së saj lëvizin të armatosur , me vetura luksoze dhe me nga 4-5 truproje pas. Me ka rastisë ta shoh Dardan Molliqajn, sepse jetojmë në të njëjtën lagje. Madje, kolegët e saj, të armatosur dhe si kauboj sillen edhe nëpër zyrat e Komunës së Prishtinës. Paska folur edhe për fëmijët sesi jetojnë në Prishtinë. Tregoju qytetarëve që fëmijët e Shpend Ahmetit jetojnë në lagjen luksoze NIC, kurse fëmijët e mi në lagjen më të degraduar të Prishtinës “Lagjja e spitalit”, ku as një metër katrorë gjelbërim s’ka mbetur për shkak të lejeve të ndërtimit që Vetëvendosje kundërligjshëm i ka dhënë”, ka shkruar më tej Xharra Në fund Xharra shkruan: Nëse do me ta bë qejfin Shqipe , unë edhe eci në rrugë vetë, sepse sigurisht do të gëzonte edhe ndonjë sulm tjetër fizik ndaj meje. Përndryshe, për dallim prej shumicës suaj në Vetëvendosje, familja ime përdorë transport publik, sepse s’kemi vetura luksoze dhe as pasurinë që keni ju. /albeu.com/