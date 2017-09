VV: Kjo festë simbolizon sakrificën

Shtuar më 01/09/2017, ora 08:07

Lëvizja Vetëvendosje ua ka uruar besimtarëve myslimanë Festë n e Kurban Bajramit, duke vlerësuar se kjo festë simbolizon sakrificën dhe solidaritetin, jep mesazh për mbarë njerëzimin që asnjëherë të mos heqim dorë nga idealet dhe përherë t'i qëndrojmë pranë njëri-tjetrit, veçanërisht nevojtarëve.Urimi i VV-së:ME FAT KURBAN BAJRAMI!Lëvizja VETËVENDOSJE! uron gjithë besimtarët myslimanë për festë n e Kurban Bajramit.Kjo festë që simbolizon sakrificën dhe solidaritetin, jep mesazh për mbarë njerëzimin që asnjëherë të mos heqim dorë nga idealet dhe përherë t'i qëndrojmë pranë njëri-tjetrit, veçanërisht nevojtarëve.Duke qenë bashkë në rrugëtimin për drejtësi e barazi, me gjithë sakrificat që lypsen, është e vetmja mundësi që të arrihen këto ideale. Duke qenë të përkushtuar dhe duke u përkujdesur për njëri-tjetrin, shoqëria do ta ketë me të lehtë përballjen me vështirësitë që i hasim në këtë rrugëtim.Urojmë për shëndet, mbarësi e çdo të mirë për secilin! Gëzuar