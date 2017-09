Vushtri/ Vdes një person, rrokulliset me traktor

Rreth kësaj teme:

Policia jep detaje zyrtare për vrasjen në Pejë

Shtuar më 15/09/2017, ora 09:53

Polcia e Kosovës bën të ditur se ditën e kaluar ka ndodhur një vrasje aksidentale në Vushtri . Sipas policisë personi në fjalë është rrokullisur me traktor , shkruan albeu.com."Fshati Shallc, Vushtrri 14.09.2017 – 23:52. Në pyllin e fshatit është gjetur pa shenja jete viktima mashkull K/Shqiptar, ku dyshohet se është rrokullisur me traktorin e tij. Vdekje e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa njësitet policore pas përfundimit të vendshikimit të vendit të ngjarjes, në konsultim me prokurorin, trupi i pajetë i viktimës u është liruar familjarëve." thuhet në raport./albeu.com/.