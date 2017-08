Vulin: Rusia të mos lejojë që Kosova t’i bashkohet Interpolit

Shtuar më 15/08/2017, ora 18:59

Ministri serb i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin ka diskutuar sot me ambasadorin rus, Aleksandër Chepurin rreth bashkëpunimit ushtarak ndërkombëtar mes dy vendeve. Vulin e ka falënderuar qëndrimin parimor të Rusisë në raport me Kosovën.Ai ka kërkuar nga ambasadori rus që Rusia të bëj gjithçka për ta parandaluar pranimin e Kosovës në Interpol dhe e ka falënderuar qëndrimin parimor të Rusisë në raport me Kosovën. /albeu.com/