Vulin: Prishtina nuk po e mban fjalën për Asociacionin

Shtuar më 05/02/2017, ora 10:32

Ministri i Punës në Qeverinë e Serbisë, Aleksandër Vulin , ka thënë se shteti i tij është duke mbajtur fjalën dhe se Beogradi do të përmbushë të gjitha marrëveshjet e dialogut me Kosovën, shkruan "Tanjug".Gazeta shkruan më tej se Vulin ka thënë se nuk është fare optimist që Prishtina do ta mbajë fjalën , duke përmendur Asociacionin e Komunave Serbe përfshirë edhe marrëveshjen e bërë tre ditë më parë, transmeton "Klan Kosova". Vulin ka shtuar se Serbia dhe serbët e Kosovës edhe një herë mbajtën fjalën , por që sipas tij nuk ka asnjë justifikim, ashtu siç nuk kishte tash e katër vjet për mos formimin e asociacionit. /albeu.com/