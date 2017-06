Vulin, Haradinaj të përballet me drejtësinë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/06/2017, ora 15:47

Pas deklaratave që bëri Ramush Haradinaj në drejtim te ministrit të Punës në Serbi Aleksandër Vulin dhe drejtorit të Zyrës për Kosovën në Serbi Marko Gjuric që nëse këta të fundit tentojnë të hyjnë në Kosovë do të arrestohen.Ministri i Punës në Serbi , Aleksandar Vulin ka reaguar duke vazhduar me akuza drejtuar kandidatit për kryeministër të Kosovës , Ramush Haradinaj Ai ka thënë, se drejtësia herët apo vonë do të trajtojë krimet sipas tij të Haradinajt, duke shtuar se Serbia kurrë nuk do ta njoh pavarësinë e Kosovës “Do të punoj për të mirën e serbëve, ne nuk do ta njohim asnjëherë pavarësinë e Kosovës . Ne do të presim sikur kemi pritur edhe kriminelët nga Lufta e Dytë Botërore kur u përballën me drejtësinë. Do ta presim edhe Haradinajn”, tha Vulin . /albeu.com/