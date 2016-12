Vuçiçi shkarkon ministren që emëroi kryeministri Mustafa

Shtuar më 28/12/2016, ora 11:55

Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vuçiç e ka urdhëruar ngrirjen e aktivitetit të Listës Serbska në institucionet e Kosvës, si dhe ka kërkuar shkarkimin nga posti i saj, ministren e emëruar nga kryeministri i Kosovë s Mustafa, Mirjana Jetviçin.Siç specifikohet “në përputhje me kërkesën e kryeministrit Vuçiç, Mirjana Jevtiç do të largohet nga Ministria e Pushtetit Lokal, për shkak se, si një serbe nga Kosova, do të respektojë autoritetin dhe kërkesën e Kryeministrit të Republikës së Serbisë, dhe do të veprojë në përputhje me rrethanat”."Askush për serbët në Kosovë dhe Metohi nuk e ka bërë më shumë se Aleksandar Vuçiç dhe lufta e popullit serb në Kosovë nuk është e mundur dhe nuk do të jetë e suksesshëm nëse për ndonjë arsye nuk ka unitet dhe lidhje të ngushta në mes të përfaqësuesve të serbëve në Kosovë dhe Kryeministrit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiç”, shkruhet në deklaratë. /albeu.com/