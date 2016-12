Vuçiç ultimatum Mustafës: Shqiptarët i presim deri më 15 shkurt

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/12/2016, ora 16:58

A do presin serbët deri në Sretenje (festa ortodokse qe festohet më 15 shkurt), e më pas të formojnë Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, ashtu sikurse ka paralajmëruar sot Marko Gjuriç, drejtor i Zyrës për Kosovën.Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiç sot nuk është përgjigjur qartësisht, dhe ka thënë se kjo është njëra nga idetë.Megjithatë, ai ka paralajmëruar se janë duke pritur përgjigjen e shqiptarëve dhe të bashkësisë ndërkombëtare, që mos të shkohet më forcë për këtë tregim, transmeton lajmi.net."Kjo është njëra nga idetë. Do të presim deri në Sretenje. Por ju e keni marrëveshjen e Brukselit, keni obligime që i keni marrë dhe ata në vend që të merren me përmbushjen e obligimeve të veta, tentojnë të merren me blerjen e serbëve ", ka thënë Vuçiç, i cili ka shtuar se "nëse keni menduar se serbët nuk kanë përgjigje, keni gabuar".Vuçiç ka thënë se sot iu ka bërë thirrje të gjithë serbëve në Kosovë për bashkim dhe që t'ju përmbahen vendimeve që i kanë marrë se bashku. /albeu.com/