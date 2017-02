Vuçiç "shpërthen" ndaj ambasadorëve të huaj: Mos na jepni mend për ushtrinë tonë

Shtuar më 03/02/2017, ora 12:25

Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka thënë se nuk do i lejojë ambasadorët e huaj të caktojnë se ku do të vendoset ushtria serbe.Vuçiç i ka thënë këto fjalë lidhur me rrjedhën e bisedimeve në Bruksel, ku ka thënë se "ushtria dhe policia serbe nuk janë prezente në Kosovë që prej vitit 1999, dhe se shqiptarët po gënjejnë dhe po merren me propagandë të ndyrë, me gënjeshtra më monstruoze"."Ambasadorët e huaj nuk do të vendosin për atë se ku dhe në cilën mënyrë do të vendosen njësitë ushtarake serbe", ka thënë Vuçiç."Ata të vendosin nëpër vendet e tyre, por ta harrojnë se mund të vendosin për Serbinë, edhe nëse duhet të paguaj me kokë, me kokën time politike, edhe nëse nuk do të jem më, këtë nuk do t'ia bëjnë Serbisë", ka reaguar ashpër Vuçiç.I pyetur se cilët janë ata ambasadorë që kanë folur për ushtrinë serbe, Vuçiç nuk ka dashur të përmendë emra."Kush jeni ju që të caktoni se a to të jetë dikush në Kragujevc apo në Kralevë. Me çfarë të drejte? Çfarë jeni ju, kush jeni ju që të vendosni për Serbinë.Më duket se ky është kërcënim. A është kërcënim? Nëse është kërcënim atëherë hajde të vendosim të gjitha njësitë e ushtrisë dhe policisë në Ada Ciganlija (Beograd) në mënyrë që të gjithë të jenë të kënaqur", pështë përgjigjur Vuçiç."Por mos u shqetësoni sepse atyre ia kam thënë në fytyrë se çfarë mendoj për politikën e tyre dhe sjelljen e poshtër të tyre ndaj Serbisë. Nuk e kam problem t'ju them në këtë mënyrë", ka thënë Vuçiç. /albeu.com/