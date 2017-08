Vuçiç: Modeli i Qipros nuk është zgjidhje për Kosovën

Shtuar më 18/08/2017, ora 19:34

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi sot se “ modeli qipriot ” nuk është zgjidhje për Kosovën , sipas tij, ky do të thotë konflikt i ngrirë në 100 apo 200 vjetët e ardhshëm.Sipas tij modeli qipriot nuk do të zgjidhet edhe për 100 vjet, pasi që kjo është luftë për territor.“Njerëzit tanë dëshirojnë të dëgjojnë “na jepni modelin qipriot , izraelit-jordanez, të Petrit të Shenjtë. Na lejoni modelet e dy Gjermanive, qipriot ”… Sikur ta kemi këtë gjendje edhe 200 vjet. Super. Atëherë thoni njerëzve se do të kemi më pak autostrada”, ka thënë Vuçiç gjatë një vizite në Vladiçin Han.Lideri i Gi SDP, Oliver Ivanoviç, tha dje se “zgjidhja e problemit të Kosovës mund të bëhet sipas modelit qipriot , pasi që në praktikën e deritanishme të BE-së ekziston një rast i tillë, duke aluduar në Qipron. /albeu.com/