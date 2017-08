Vuçiç: I frikësohemi vetes dhe qasjes racionale në dialogun për Kosovën

Shtuar më 25/08/2017, ora 20:43

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç,ka shprehur dyshimin se do t’ia dalin që në Serbi të bëjë diçka apo të arrijnë ndonjë marrëveshje lidhur me çështjen e Kosovës, me interes për të ardhmen , duke thënë se “i frikësohemi vetes, të ardhmes dhe realitetit të qasjes racioanle”.Siç njofton Tanjugu, Vuçiç ka thënë se në shtator do të fillojnë të bisedojnë brenda të gjithë sektorëve; me sektorin civil, Akademinë e Shkencave, Kishën Ortodokse Serbe, bashkësinë akademike, partitë politike dhe në Parlament, lidhur me çështjen e Kosovës, transmeton Telegrafi.I pyetur nëse janë përcaktuar afate lidhur me dialogun e brendshëm, të cilin e ka iniciuar dhe kur do të përfundojë, Vuçiç ka saktësuar se “ekzistojnë vetëm afatet që kanë të bëjnë me të ardhmen tonë”.“Nuk kemi ne afate , përveç atyre që kanë të bëjnë me ta ardhmen tonë dhe askush nuk mund të na paraqes afate . Nuk jemi të detyruar për asgjë, askush nuk na ka thënë se jemi të obliguar, dhe sipas të gjitha gjasave nuk do të zbatojmë asgjë, sepse i frikësohemi vetes, i frikësohemi të ardhmes dhe realitetit të qasjes racioanle”, tha Vuçiç.“Lidhur me Kosovën, të gjithë e dinë për çka bëhet fjalë dhe e kuptojnë krejt. Por, si të shkelen vendimet tona të cilat janë ruajtur më shumë se 20 vite”, tha ai.