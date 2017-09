Vuçiç deklarohet për formimin e Qeverisë së Kosovës

Shtuar më 09/09/2017, ora 14:29

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic ka thënë se nuk kanë ndryshuar qëndrimin ndaj Ramush Haradinajt derisa ka deklaruar se serbët do ta marrin vetë vendimin për të hyrë ose jo në Qeverinë e re të Kosovës Vetëm serbët që jetojnë në Kosovë mund ta marrin vendimin për të hyrë ose jo në Qeverinë e re të Kosovës Ky është qëndrimi i Presidentit të Serbisë, Aleksander Vucic , i dhënë para takimit që do të ketë me deputetët serbë në Parlamentin e Kosovës të përfaqësuar nga Lista Sprksa.“Vendimin për pjesëmarrjen eventuale në Qeverinë e Kosovës mund ta marrin vetëm serbët, të cilët ruajnë ekzistencën e popullit të tyre në Kosovë”, ka thënë Vucic , në një bisedë me gazetarë në Beograd.Lista Srpska pritet të jetë pjesë e Qeverisë së Kosovës në koalicion me PAN’in. Madje, u janë ndarë edhe tri ministri në Qeverinë e udhëhequr prej Ramush Në krejt këtë situatë, Vucic ka thënë se qëndrimi i Shtetit të Serbisë mbetet i njëjtë për ish-Komandantin e UÇK’së, Ramush Haradinajt , shkruan Tanjug, transmeton Express.“Beogradi zyrtar nuk ndryshon qëndrimin ndaj Ramush Haradinajt ”, ka shtuar ai.