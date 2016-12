Vëllezërit nga Kosova të dyshuar për sulm terrorist mund të lirohen?

Shtuar më 24/12/2016, ora 15:41

Dy vëllezërit nga Kosova që u arrestuan dje nën akuzën për sulm të mundshëm terrorist në qendrën Oberhausen Centro të Gjermanisë akoma nuk kanë marrë një akuzë të saktë nga policia gjermane dhe po mbahet nën arrest.Ende është e paqartë nëse dy të dyshuarit, dy vëllezërit e lindur në Kosovë, të cilët u identifikuan të jenë 28 dhe 31 vjeçar, do të mbahen në paraburgim. Zëdhënësi i policisë në Essen të shtunën ka thënë se pa urdhër-arrest, nuk ka asnjë mënyrë për t’i mbajtur të arrestuarit edhe më gjatë. Zëdhënësi njofton se vendimi do të merret sot pasdite, pasi ata nuk mund të mbahen më gjatë së 48 orë.Sipas hetimeve fillestare nuk ka prova që sulmi në qendrën më të madhe në Gjermani “ Centro ” nuk do të ndodhte menjëherë./albeu.com/