Vjen reagimi i menjëhershëm i Malit të Zi pas vendimit të Haradinajt për Demarkacionin

Shtuar më 12/09/2017, ora 19:10

Podgorica zyrtare ka reaguar pas vendimit të kryeministrit Ramush Haradinaj për emërimin e Komisionit të ri Shtetëror për Demarkacionin.Kryetari i Komisionit malazez për shënimin e kufirit, Milan Paunoviç, shpreson që situata në lidhje me kufirin Kosovë-Mali i Zi do të zgjidhet sipas marrëveshjes tashmë të arritur ndërmjet dy palëve.Duke komentuar shkarkimin e ish-kryetarit Murat Meha dhe Komisionit që ka arritur marrëveshjen, zyrtari malazez ka thënë se Podgorica nuk është njoftuar zyrtarisht për asgjë. Por, ky zyrtar nuk ka dhënë sinjale se vendi i tij do të lëvizë, duke kërkuar nga pala kosovare ratifikimin e marrëveshjes "Paralajmërimet e mediave se Kryeministri i Kosovës ka kërkuar formimin e komisionit të ri nuk duhet të komentohen, sepse Mali i Zi nuk është njoftuar zyrtarisht”, ka thënë Paunoviç për televizionin publik të Malit të Zi.Ai shtoi se është i bindur që në Kosovë do të gjendet një marrëveshje politike për ratifikimin e marrëveshjes , pasi bëhet fjalë për çështje të brendshme të Kosovës . /albeu.com/