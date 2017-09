Vizitat për Bajram përfundojini sot e nesër, të dielën rikthehen rreshjet

Rreth kësaj teme:

Rregullat e kurbanit, gjithçka që duhet të dini

Shtuar më 01/09/2017, ora 09:34

Një valë e të nxehtit nga Afrika veriore që po depërton mbi rajonin tonë, do të sjell mot më të ngrohtë dhe kryesisht me diell deri ditën e shtunë.Ndërkohë nga Atlantiku një turbullirë pritet të kaloj mbi rajonin tonë gjatë ditës së diel , që do të sjellë kushte për reshje lokale shiu me bubullima.Deri të shtunë n do të mbajë mot më i ngrohtë dhe kryesisht me diell, e gjatë ditës së premte do të ketë edhe vranësira kalimtare.Të diel ën, pritet ndryshim i motit, me vranësira dhe mundësi për reshje lokale shiu dhe bubullima në orët e pasdites dhe mbrëmje. Reshjet pritet të vazhdojnë edhe të hënën paradite.Temperaturat e ajrit, deri ditën e shtunë do të jenë në rritje graduale mbi vlera mesatare për këtë periudhë kohore, me minimale nga 12C deri në 16C, e maksimale nga 30C deri në 32C. Nga dita e diel , maksimalet do të pësojnë rënie në 27C deri në 24C, ditën e hënë.Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare nga jugperëndimi 1-9m/s. Shtypja atmosferike deri në fundjavë pritet të zbres nën vlera normale.