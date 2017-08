Viktimat në aksidentin e Deçanit janë babë e bijë

Shtuar më 25/08/2017, ora 23:40

Dy persona kanë vdekur dhe katër të tjerë kanë mbetur të plagosur rëndë si pasojë e një aksidenti i cili ka ndodhur në orët e mbrëmjes në bjeshkët e Deçanit.Sipas burimeve dy viktimat janë babë e bijë.Njoftimi i policisë:Informoheni se sot më datën 25 gusht 2017 rreth orës 15:30 në bjeshkën e Pobërgjes-Deçan gjegjësisht te stanet, ka ndodhur aksident trafiku me pasojë vdekjen e dy (2) personave dhe lëndimin e katër (4) të tjerëve.Në ketë aksident ishte i përfshirë një automjet i tipit TOYOTA, me targa të regjistrimit vendor. Viktima të këtij aksidenti janë: 1. G.N-1974 dhe 2. A.N-2001, viktima nr 1 ka ndërruar jetë ne vendin e ngjarjës ndërsa viktima nr 2 ka nëdrruar jetë në spitalin rajonal në Pëjë, vdekjen e tyre e ka konstatuar ekipi mjekësor, në këtë rast lëndime kanë pësuar katër (4) persona, të cilët tre (3) nga këta nga vendi i ngjarjes janë dërguar në Spitalin Rajonal Pejë për trajtim mjekësor, ndërsa një (1) nga të lënduarit është për shkak të lëndimeve të rënda është dërguar në QKUK-PrishtinëLidhur më këtë është njoftuar prokurori shteti, ku me urdhërin e tij viktima nr 1 iu është lejuar familjarëve ndërsa viktima nr 2 është dërguar ne IML në Prishtinë, sipas të dhënave preliminare dyshohet se aksidenti ka ndodhur deri sa ngasesi i veturës ishte duke qarkulluar ne rruget malore në këtë rast Iinjejti del jashtë rruge dhe bie në humnerë.