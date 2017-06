Vëzhguesit e huaj të zgjedhjeve mbërrinë në Kosovë

Shtuar më 10/06/2017, ora 16:56

Në Kosovë kanë arritur përfaqësues të huaj që do të përcjellin nga afër procesin zgjedhor të së dielës në Republikën e Kosovës Përfaqësuesit e institucioneve të menaxhimit të zgjedhjeve nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Bullgaria, Turqia, Pakistani dhe nga Asociacioni i Zyrtarëve Botëror Zgjedhor (Kore e Jugut) vizituan sot Kuvendin e Kosovës Ata u njohën me historikun e shtetit të Kosovës dhe në veçanti për procesin e zgjedhjeve për Kuvend.Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 27 vëzhgues nga Trupa të Menaxhimit të Zgjedhjeve . Këta vëzhgues do të vizitojnë qendra të ndryshme votimi. Numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për këto zgjedhje është: 29,264. /albeu.com/