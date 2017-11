Vetëvendosjes i ndryshohen dy deputetë

Shtuar më 20/11/2017, ora 13:37

Lëvizjes Vetëvendosje do t’i ndryshojnë dy deputetë. Kjo për shkak se Mytaher Haskuka dhe Qëndron Kastrati do t’i lëshojnë vendet në Kuvend për t’u bërë kryetarë të komunave. Vetëvendosje doli fituese në tri komuna pas balotazhi që u mbajt dje. Mytaher Haskuka e fitoi Prizrenin me një diferencë të ngushtë me kandidatin e PDK’së, Shaqir Totaj, ndërsa, Qëndron fitoi në Kamenicë.Më shkuarjen e tyre, vendet iu liruan Shemsi Sylën, i cili në zgjedhjet e e 11 qershorit kishte marrë 6.478 vota dhe Sali Zyba, i cili kishte marrë me 5983 vota.Lëvizja Vetëvendosje në rundin e dytë fitoi Prishtinën, Prizrenin dhe Kamenicën.