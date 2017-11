Vetëvendosje shpreson tek Gjykata e Apelit për rastin e aktivistëve të saj

Shtuar më 17/11/2017, ora 20:17

Gjykata Themelore e Prishtinës ka shpallur shpalli sot fajtorë katër aktivistët e Vetëvendosjes për sulmin ndaj kuvendit. Ata u dënuan në total me 21 vjet e 6 muaj burg.Frashër Krasniqi me 8 vjet, Atdhe Arifi është dënuar me 6 vjet burgim, Egzon Haliti me 5 vjet e gjysmë ndërsa Adea Batusha me 2 vjet burgim.Për këtë vendim deputeti i Vetëvendosjes Glauk Konjufca , thotë se do të ankohen në Gjykatën e Apelit.“Vetëvendosja do t’i drejtohet edhe Gjykatës së Apelit”, ka thënë Konjufca në Info Magazine të Klan Kosovës. Apeli e merr parasysh vlefshmërinë e provave – besoj se Apeli do ta rrëzojë këtë vendim skandaloz dhe të pa mbështetur në asnjë provë. Jam i bindur që Apeli nuk do ta gjejë asnjë provë që lidhet më rastin”, tha ai. Konjufca ka thënë se ky vendim është i qëllimshëm.“Pse vetëm dy ditë para balotazhit, normalisht që të dëmtohet Vetëvendosja. Por do të dalim edhe më e fort pas këtyre rasteve, sepse jemi mësuar me burgosje, vrasje dhe persekutim. Ky pushtet që është i mbështetur në krim dhe korrupsion e lufton Lëvizjen Vetëvendosje për ta shkatërruar”, tha ai. Konjufca , ka akuzuar kryeministrin e atëhershëm Isa Mustafën dhe kryeparlamentarin e atëhershëm Kadri Veselin se e kishin shpikur dhe montuar një rast për ta goditur Lëvizjen Vetëvendosje Konjuca këto i tha pas vendimit të Gjykatës Themelore për t’i dënuar katër aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje për sulmin në Kuvend. /albeu.com/