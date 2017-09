Vetëm një nxënës shqiptar në klasë të parë në Plavë e Guci, po shuhet kjo trevë shqiptare

Në shkollën fillore të Gucisë vijojnë mësimin në gjuhen shqipe ky numër nxënësish: Klasa e I-rë nxënës , në klasën të II-të 2 nxënës , në klasën e III-të 4 nxënës , në klasën të IV-të 4 nxënës , në klase të V-të 14 nxënës , në klasë të VI-të 13 nxënës , në klase të VII-të 16 nxënës , në klasë të VIIl-të 11 nxënës dhe në klase të IX-të 20 nxënës Në fshatin Vuthaj që është fshati me i madh shqiptar në Plavë Guci gjendja është pothuajse e rënduar ku në 4 paralele nga klasa e parë gjer në të katërtën mësimin vijon këtë vit shkollor vetëm 9 nxënës Në Vuthaj gjithsejtit 9 nxënës Klasa e I-rë 1 nxënës , në klasën të II-të 2 nxënës , në klasën e III-të 4 nxënës , në klasën të IV-të 2 nxënës Në Martinaj gjithsejti 22 nxënës , edhe ky fshat i banuar tërësisht me shqiptar mësimin e vijojnë: Klasa e I-rë 5 nxënës , në klasën të II-të 4 nxënës , në klasën e III-të 5 nxënës , në klasën të IV-të 8 nxënës Në fshatin Vishnjevë 11 nxënës mësimin në gjuhën shqipe nga klasa e parë gjer në të katërtën e vijojnë: Klasa e I-rë 3 nxënës , në klasën e II-të 2 nxënës , në klasën e III-të 6 nxënës , në klasën e lV-të nuk ka asnjë nxënës *(në foto mësuesja Emine Ulaj me nxënësinë e vetëm ne klasë të par në Vuthaj, vogëlushinTrim Feriz Gjonbalaj)