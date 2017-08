Veseli: Valdete Idrizi kandidatja më e përgatitur për ta qeverisur Mitrovicën (FOTO)

Shtuar më 24/08/2017, ora 20:27

Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka prezantuar të enjten pasdite kandidaten për kryetare të komunës së Mitrovicës nga radhët e PDK-së para strukturave udhëheqëse të degës në Mitrovicë.Të gjithë përfaqësuesit e strukturave të PDK-së në Mitrovicë i dhanë mbështetje unanime kandidates për kryetare të komunës nga radhët e PDK-së Valdete Idrizi, duke u shprehur të bindur se ajo do të jetë kryetare e re e Mitrovicës në zgjedhjet e 22 tetorit, bën të ditur një njoftim nga PDK.Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, tha se Idrizi është kandidatja më e përgatitur dhe më e afërt për të qeverisur me qytetarët e komunës më strategjike në Republikën e Kosovës.Ai tha se Idrizi gëzon një mbështetje shumë të madhe qytetare dhe do të arrijë ta zbatojë vizionin e Partisë Demokratike për një zhvillim të hovshëm ekonomik në qytetin industrial me potencial të jashtëzakonshëm.Veseli tha se kandidatja e PDK-së për kryetare të Mitrovicës gëzon mbështetje të plotë edhe nga gjithë bashkëpartiakët dhe do të zgjerojë mbështetjen nga të gjithë qytetarët e komunës së Mitrovicës Kandidatja për kryetare të Mitrovicës , Valdete Idrizi, falënderoi kryetarin e PDK-së dhe strukturat partiake në Mitrovicë për besimin e dhënë ndërsa theksoi se do të angazhohet pandërprerë për të krijuar perspektivë për qytetarët e Komunës së Mitrovicës Ajo tha se së bashku me kolegët e degës së PDK-së janë duke përgatitur planin më të mirë qeverisës i cili do të garantoj zhvillim të hovshëm ekonomik për Mitrovicën si një komunë me rëndësi të veçantë për shtetin e Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës si parti shtet formuese.Në këtë takim të strukturave të PDK-së, ishte e pranishme edhe kandidatja e PDK-së për kryetare të Mitrovicës së Veriut, Gonxhe Qaushi, e cila po ashtu mori mbështetje të strukturave partiake të cilat u zotuan që ti ndihmojnë në rritjen dhe fuqizimin e rolit të qytetarëve shqiptarë në pjesën veriore të vendit. /albeu.com/