Veseli: Rinia e Mitrovicës po kërkon ndryshime

Shtuar më 15/09/2017, ora 21:50

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli , i shoqëruar nga kandidatja për kryetare të Mitrovicës Idrizi , kanë takuar dhjetëra të rinj me të cilët kanë diskutuar vizionin dhe platformën qeverisëse për perspektivën e Komunës së Mitrovicës Kreu i PDK-së tha se nga takimet e shumta me rini në Komunën e Mitrovicës e vëren energjinë dhe vendosmërinë për ndryshim pozitiv të qeverisjes e ai ndryshim Veseli tha se do të vjen me udhëheqjen e kryetares së re Valdete "Mitrovica meriton shumë më shumë e sidomos rinia. Ne do të punojmë për një zhvillim të ri të Mitrovicës dhe do të ketë shumë përkrahje, por për të arritur tek zhvillimi nevojitet vizion e atë vizion e ka vetëm kryetarja Valdete Idrizi ", ka thënë Veseli Kandidatja për kryetare të Komunës së Mitrovicës Idrizi tha se qeverisja e saj do të jetë e koncentruar në zgjidhjen e shumë problemeve për qytetarët por duke bashkëqeverisur me qytetarët.Ajo theksoi se rinia e Mitrovicës nuk ka pasur deri tani asnjë mbështetje, duke i siguruar të rinjtë se ajo do të kujdeset për krijimin e kushteve të barabarta për punësimin e të rinjve dhe duke i mbështetur ata në idetë dhe projektet e tyre. /albeu.com/