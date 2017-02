Veseli: Qytetarët e Mitrovicës duhet të besojnë në shtetin e tyre

Shtuar më 04/02/2017, ora 18:26

Kryetari i Kuvendit të Kosovës , Kadri Veseli , ka folur për zhvillimet e fundit që lidhen me murin ilegal në veri të lumit Ibër.“Mure ndarëse nuk do të ketë në Kosovë. Komunikimi dhe lëvizja e lirë, krahas zhvillimit ekonomik, frymës demokratike dhe shtetit ligjor, do të jenë vendosmëri e institucioneve dhe qytetarëve tanë në shtetin tonë të pavarur, Republikën Mitrovica do të jetë qytet i bashkuar dhe i lirë në lëvizje dhe qendër e emancipimit qytetar në Republikën Kemi arritur mbrëmë një marrëveshje që respekton ligjet e Kosovës dhe vendimmarrjen institucionale të pushtetit qendror e lokal, si dhe ruan sovranitetin tonë territorial.Falënderoj Përfaqësuesen e BE-së dhe Ambasadorin e SHBA-së për kontributin e jashtëzakonshëm për zgjidhjen e çështjes që lidhet me murin Qytetarët e Mitrovicës dhe të tërë Kosovës duhet të besojnë në shtetin e tyre dhe në rrugëtimin euroatlantik”. /Albeu.com/