Veseli: Nëse nuk shembet muri nga ato që e ndërtuan, do e shembim ne

Shtuar më 24/12/2016, ora 09:39

Kuvendi i Kosovës ka mbështetur kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për rrënimin e murit në pjesën veriore të urës së Ibrit.Kryetari i Kuvendit dhe i Partisë Demokratike të Kosovës , Kadri Veseli , ka thënë se nëse brenda një afati të caktuar nuk rrënohet muri nga ata që e ndërtuan, atëherë institucionet do t’i nisin eskadronët për rrënimin e këtij muri muri në veri nuk largohet brenda kohës së caktuar, ne do të veprojmë dhe muri do të rrënohet . Kemi bashkëbiseduar me Kryeministrin, Presidentin, nuk kemi dashur ta politizojmë për hir të popullizimit. Kemi pasur edhe iniciativa që kanë qenë konkrete. Muri do të rrënohet , mirë është që të rrënohet nga ata që e kanë shkaktuar, por nëse nuk rrënohet nga ata, do ta rrënojmë ne. Do ta them qartë: do të shkojnë eskadronët e shkatërrimit të atij muri ”, ka thënë Veseli , shkruan Zeri.Kryeministri i Kosovës , Isa Mustfa, ka thënë se ai qëndron prapa marrëveshjeve që i ka nënshkruar dhe se ndërtimi i këtij muri nuk është pjesë e marrëveshjeve./albeu.com/