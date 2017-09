Veseli: Nesër do të mbahet seanca

Shtuar më 08/09/2017, ora 15:30

Kryetari i Kuvendit të Kosovës , Kadri Veseli ka bërë të ditur se pas kërkesës së 45 deputetëve nesër do të mbahet seanca e jashtëzakonshme në të cilën do të zgjidhet qeveria e re, shkruan albeu.com.Ai pas mbledhjes së kryesisë të Kuvendit tha se Kosova do të ecë përpara e do të zhvillohet ekonomikisht. Ai tha se Kosova do të jetë strehë e sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës Veseli thotë se kemi nevojë edhe për reforma në drejtësi/albeu.com/