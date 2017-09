Veseli: I erdhi fundi bllokadës institucionale

Shtuar më 07/09/2017, ora 17:56

Kryetari i sapozgjedhur i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli , dhe Ramush Haradinaj, kanë dalë në një konferencë të përbashkët shtypi. Veseli u shpreh se nga dita e sotme nuk ka bllokadë institucionale dhe se i presin shumë punë përpara.Seanca e sotme ku u zgjodh kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit , duke mundësuar dhe konstituimin e Kuvendit , u mbajt më 7 shtator në Ditën e Kushtetutës së Kaçanikut, raporton Ekonomia Online. Veseli tha se kjo është një koincidencë e mirë .“Koincidenca e 7 shtatorit është ditë historike për Kushtetutën e Kaçanikut. Por edhe konstituimi i Kuvendit tonë është një shenjë e mirë, sepse ne punojmë për të mirën e qytetarëve dhe të atdheut tonë që të mbrojmë atë që kemi arritur deri më tani, të respektohet vullneti qytetar dhe të kemi institucione që lidhen drejtpërsëdrejti me vendin tonë dhe integrimet euroatlantike”. Veseli ka falënderuar të gjithë deputetët që sot e votuan, si nga pozita ashtu dhe nga opozita, ka thene me tej ai.“Nga dita e sotme nuk ka bllokadë institucionale . Kemi shume agjenda përpara nesh, të cilat lidhen me jetën e përditshme të qytetarëve tanë…Nuk kemi kohë për të humbur, kam proceduar të presidenti i Kosovës propozimin për mandatarin tonë”, tha kryeparlamentari. /albeu.com/