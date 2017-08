Veseli: Humbëm doktorin që veshi uniformën e ushtrisë për të shëruar plagët e lirisë

Shtuar më 22/08/2017, ora 17:28

Kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës , Kadri Veseli në fjalinë e tij lamtumirës për ish-kryeministrin e Kosovës , Bajram Rexhepi gjatë ceremonisë së varrimit tha se kjo nuk është hera e parë që po ngjitet në këtë kodër.Ai tha se në këtë kodër është ngjitur sa e sa herë bashkë me Rexhepin për t’i varrosur dëshmorët e lirisë.“Dhimbja është e madhe kemi humbur një njëri me vlera të mëdha, një politikanë të denjë. Kemi humbur mjekun që veshi uniformën e ushtrisë për të shëruar plagët e lirisë. Ishte shembull për të gjithë. Ne duhet ta ndjekim këshillin e doktor Bajramit se ky vend duhet të ecë përpara që të bëhet më i fortë. Ishte dhe do të mbetet simbol i qytetit tonë.Sa herë të përmend emri i tij dhe do të flitet edhe për emrin e ti, do të flitet edhe për Mitrovicë. Dhe sa herë të flitet për Mitrovicën tonë do të flitet edhe për Bajram Rexhepin. Ai do të mbetet monument në memorien e Kosovës se si të fitohet,të ndërtohet edhe të ruhet liria jonë”, tha Veseli. /albeu.com/