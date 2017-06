Veseli: Do rrisim subvencionet me 120 milione euro

Shtuar më 08/06/2017, ora 17:32

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka prezantuar në Fushe Kosovë platformën qeverisëse " Fillimi i ri"e cila garanton sovrantitetin e Republikës së Kosovës dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm si dhe rritje të pagave me 30 përqind të punonjësve të sektorit publik si dhe mbështetje për të gjitha bizneset, ndërmarrësit dhe fermerët. Fillimi i ri është Kosova sovrane, Kosova e zhvilluar, Kosova perëndimore. Nuk kemi kohë për të humbnur dhe me u marrë me veten. Derisa flasim për vendin tonë, për atdheun tonë ka të tjerë që nuk e duan Kosovën. Ka edhe të tjere që ndërtojnë mure, ka edhe të tillë që mendojnë të sjellin trena.Ka të tillë që prap kanë ëndrra per sjellë rininë e Kosovës . Kjo është aho që ne mos tu lejojme atyre më kurrë. Ta forcojmë sovranitetion e shtetit tonë", tha Veseli Kreu i PDK-së tha se subvencionet do të rriten nga 58 milionë që janë tani deri në 120 milionë euro. /albeu.com/