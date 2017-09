Veseli besnik: Po nuk u zgjodh Haradinaj kryeministër, dorëhiqem

Shtuar më 08/09/2017, ora 15:50

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli në konferencen për media pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit ka deklaruar se seanca e jashtëzakonshme për votimin e qeverisë do të mbahet nesër në orën 16:00.I pyetur se kur do të publikohen emrat e ministrave të PDK-së, Veseli ka thënë se ata do të dalin shumë shpejt dhe ka siguruar se do të jenë njerëz të përgatitur dhe pa pengesa ligjore.Në fund ai tha se nuk do të jetë kryetar i Kuvendit nëse nuk zgjedhet Ramush Haradinaj kryeministër ./albeu.com/