Vazhdon "lufta" në PDK, Lushtakët nuk lëshojnë pe për komunën

Shtuar më 15/08/2017, ora 14:20

Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë vështirë në këto zgjedhje lokale, që pritet të mbahen më 22 tetor. E gjitha kjo vije pasi kanë filluar të shprehen publikisht pakënaqësitë në degë të ndryshme nëpër komuna. Më e theksuara po del të jetë ajo e Skenderajt ku dy Lushtakët, Samiu dhe Nura, po pretendojnë të marrin postin e kryetarit Ish-deputeti, Nuredin Lushtaku thotë se marrëveshja për garën e zgjedhjeve lokale është bërë muaj më parë. “Unë e kam thënë që s’kam hy në listë për shkak të kandidimit. Deri tash është fol kështu, e pastaj e shohim. Pa u shpërbë parlamenti ka qenëmarrëveshje me kryetarin dhe gjithë kolegët deputet të partisë që unë me u kthy në komunë”, është shprehur ai për “Indeksonline”.Më tej, Nura tregon se nuk është në dijeni rreth kandidimit eventual të Sami Lushtakut për postin e kryetarit . “Mbetet me i pa hapat e mi edhe ka meu pa se çka ka me ndodhë. Për Samijën se di kur ka thanë ai që ka me kandidu por mbetet me i pa zhvillimet pra”, thotë ai.Nga ana tjetër, kryetari aktual i Skenderajt, Sami Lushtaku e len të hapur që të jetë përsëri në garën e këtyre zgjedhjeve. Kurse i pyetur rreth kandidaturës së Nuredin Lushtakut, i njëjti nuk preferoi aq shumë ta komentojë.“Unë nuk kam vendos hala, por kur ta vendosi me siguri që kemi me publiku vendimin tem dhe të kryesisë. Nuk varet prej meje, as dëshirës teme as dëshirës Nures,por kjo n’varet prej kryesisë të nivelit qendror. Kanë ta propozoj PDK-ja ne kemi me ndihmu me kokë e këmbë”, ka thënë ai. /Indeksonline/