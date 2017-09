Urimi i Shpend Ahmetit për Bajram

Shtuar më 01/09/2017, ora 09:39

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka uruar besimtarët mysliman me rastin e festës së Kurban Bajramit.Ai në një postim në Facebook ka shkruar se sot është festa e solidaritetit , sidomos pë rata që kanë kushte të rënda Ja postimi i Ahmetit:Me fat Bajramin! Kurban Bajrami është festë e solidaritetit posaqërisht me ata që jetojnë në kushte më të rënda . Paqe e lumturi për të gjithë juve dhe uroj që këtë festë ta kaloni me më të dashurit tuaj.