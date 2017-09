Uran Ismaili: Do ia gjej ilaçin shëndetsisë

Shtuar më 09/09/2017, ora 20:51

Ministri i Shëndetsisë të Kosovës, Uran Ismaili në fjalën e tij të parë si ministër është shprehur se do ia gjejë ilaçin gjëndjes së rëndë në shëndetsi, shkruan albeu.com."Vullneti qytetar e demokratik u përmbush. Vendi ka nevojë për zhvillim dhe ai do të vijë. E shëndetësisë, për të cilën fushë unë mora përgjegjësinë, do t'ia gjejmë ilaçin . Jam jashtëzakonisht i vetëdijshëm për gjendjen e rëndë në këtë sektor, por po ashtu jam plot me vullnet e besim se do t'i dalim." ka thënë ai./albeu.com/