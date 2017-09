UP-ja naive, hedh poshtë pretendimet e Inspektoriatit

Shtuar më 02/09/2017, ora 07:49

Zyrtarë të Rektoratit të universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” e kanë mohuar se rektori Marjan Dema dhe sekretari i UP-së, Esat Kelmendi nuk kanë bashkëpunuar me Inspektoratin e Arsimit në trajtimin e ankesës së Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) për rizgjedhjen e 11 profesorëve në konkursin e fundit.Ditë më parë, zyrtarë të Inspektoratit kanë thënë për gazetën se rektori i UP-së bashkë me sekretarin kanë refuzuar të bashkëpunojnë në trajtimin e kësaj ankese, shkruan sot Koha Ditore.Për këtë arsye, më 18 korrik, Inspektorati i Arsimit, ka bërë kërkesë për hapje të procedurës për kundërvajtje në Gjykatën Themelore ndaj rektorit të Universitetit të Prishtinës , Marjan Dema dhe sekretarit të UP-së, Esat Kelmendi.Prorektori për mësimdhënie dhe çështje të cilësisë në Universitetin e Prishtinës , Naser Sahiti, ka deklaruar për gazetën se UP-ja ka bashkëpunuar me inspektorë në trajtimin e secilit rast që është ngritur nga Inspektorati.