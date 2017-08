Tre dëshmorë dekorohen Heronj të Kosovës

Shtuar më 24/08/2017, ora 20:29

Dëshmorët Gani e Azem Kastrati dhe Hisni Murseli nga Nekoci dekorohen me Urdhrin Presidencial " Hero Në shkollën e fshatit Nekoc të Komunës së Drenasit , nën patronatin e Presidentit të Kosovës , Hashim Thaҫi, ku ishin pjesëmarrës, Kryetari i Komunës së Drenasit , Ramiz Lladrovci, këshilltari i Presidentit, Ismail Syla, familjarë e shumë qytetarë, i është dhënë dekorata " Hero i Kosovoës" tre dëshmorëve të këtij fshati.Urdhri " Hero Kosovës " i është dhënë Gani e Azem Kastrati dhe Hisni Murseli për veprat e trimërisë dhe sakrificën për Kosovën gjatë luftës së fundit të UҪK-së, bën të ditur Komuna e Drenasit Me këtë rast, Lladrovci vlerësoi lartë trimërinë e këtyre dëshmorëve ku tha se veprimtaria e tyre për lirinë e pavarësinë e vendit ishte e madhe, prandaj edhe ky urdhër ndaj tyre është meritor.Ndërsa në emër të Presidentit Thaҫi, këshilltari i tij, Ismail Syla, tha se tre dëshmorët e fshatit Nekoc mbeten figurat me emblematike të kësaj ane për luftën e pastër të zhvilluar për lirin e vendit. /albeu.com/